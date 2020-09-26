ATO, TSE’nin hizmet kalitesi denetimini geçti
Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerine sunduğu hizmeti uluslararası kriterlere göre tescilleyen “Kalite Yönetim Sistemi Belgesi” kapsamında Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilen birinci gözetim denetiminden geçti.
21-23 Eylül’de gerçekleştirilen denetimin kapanış toplantısı ATO Başkanı Gürsel Baran, TSE Baş Tetkik Görevlisi Mustafa Tekin ve yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. ATO Başkanı Baran, Odanın, ticaret hayatında ilkleri gerçekleştirmesindeki başarıyı çalışanları sayesinde sağladığına dikkati çekti. Baran, göreve geldikleri günden bu yana önemli işlere imza attıklarını ve en iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.