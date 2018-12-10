ATO Başkanı Gürsel Baran Yeniakit.com.tr’ye konuştu: Bugüne kadar Ankara'nın değerlerinin farkına varılmamış

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA-Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Yeniakit.com.tr Ankara muhabiri Taha Emre Özdemir’e açıklamalarda bulundu. Ankara’nın çok önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Baran, "Bu değerlerin farkına varılmamış. Bu noktada çalışılmamış. Bizim ATO olarak hedefimiz, başkentin değerlerini gün yüzüne çıkartmak" dedi.

"Ankara'nın değerleri noktasında çalışılmamış''

"Yaklaşık iki yıldır görevdeyiz. Biz bu iki yılda şunu öğrendik ki Ankara'nın tanıtımı anlamında, farkındalık oluşturmak anlamında, şehrin değerlerinin açığa çıkması anlamında önemli bir eksikliği var. Bu noktada çalışılmamış. Ankara bu ülkenin en önemli şehirlerinden birisi ama maalesef farkına varılmamış."

''Savunma Sanayii, sağlık, ihracat ve nice değerler göz ardında kalmış''

"Ankara, Savunma Sanayisi'nin başkenti. Dünyanın en önemli 'Savunma Sanayii' şirketleri burada. Biz bunu anlatamamışız. Ankara ekonomisine çok önemli, ciddi katkısı var. Bunun yanı sıra 'Sağlık' Ankara'nın en önemli girdilerinden birisi. İki şehir hastanemiz var. Yatak kapasitesi onbeş bine ulaşıyor. Hastane kalitemiz ile birlikte doktorlarımızın seviyesi de üst düzeyde. Tüm bunların yanı sıra 'İhracat' yapan firmalarımız var. Ostim'de beş binin üzerinde 'Sanayi Üretimi' yapan firma var. Ankara'nın Allah vergisi bir termali var. Dünyanın en önemli suyu termal Haymana'da."

''Roma Hamamı'na günde 5 kez ziyaretçi geliyorsa bu hepimizin hatasıdır''

"Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya bir gün yetmez adı altında bir gezi düzenledik. Gerçekten Ankara'ya bir gün yetmediğini biz orda da anladık. Ben 56 yıldır Ankara'dayım. Roma Hamamı'na gitmemişim. Böyle bir zenginliğin Ankara'da olduğunun farkına varamamışım. Bana göre dünyanın en önemli eserlerinden birisi. 13 bin yıldır bu eser burada duruyor. Ankara'nın turizmine katkısı yok. Çıkarken kapıdaki görevli arkadaşlara buraya günlük kaç ziyaretçi geldiğini sordum. Günde beş, altı kişinin geldiğini öğrendim. Bu eser dünyanın herhangi bir şehrinde olsa günde binlerce kişi ziyaret eder. Bu, şehrin ekonomisine çok önemli, katkılar sağlar. Biz bunu başaramamışız. Bunlarla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. "

''Gayretimiz Ankara'nın değerlerini gün yüzüne çıkartmak''

"Ankara'nın değerlerini su yüzüne çıkartmak istiyoruz. Ankara bu ülke için çok değerli bir şehir. Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra en önemli girdilerinin sağlandığı şehir. Teknoloji geliri anlamında Türkiye'nin ortalaması yüzde üçlerdeyken, tek başına Ankara'nın yüzde ondokuzlarda. Çünkü Ankara'daki firmaların 'Katma Değer' üretimi ülkeye göre çok daha fazla. Biz bunlarla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Çabamız bu yönde. Bununla ilgili mücadele ediyoruz. Bizim her şeyimiz var ama verimlilik ile ilgili sıkıntılara sahibiz. Biz bunların içinde Ankara'nın ekonomisine, katma değerine, ihracatına elimizden ne geliyorsa katkı sağlama adına bir gayretin içindeyiz. "