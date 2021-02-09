ATO Başkanı Baran'dan marketlere çağrı

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, pandemi ile mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu faaliyette olan marketlerin, tekel ürünlerinde olduğu gibi, gıda dışında kalan tüm alanlarda da satış yapmaması gerektiğini kaydetti. Baran, hafta sonları saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olan marketlerin, gıdanın yanı sıra tekstilden zücaciyeye, halıdan televizyona, hırdavattan inşaat malzemesine kadar geniş bir ürün kopseptiyle müşterilerin karşısına çıktıklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın genel alışkanlığı ihtiyaçlarınıhaftasonu alışverişlerde gidermesidir. Pandemi kısıtları nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını haftasonları açık olan marketlerden karşılıyor. Bu durum da yüzlerce ürünün satıldığı sektörlerde ticaret yapan üyelerimizin mağduriyetine yol açıyor” dedi.

Zincir marketlerin ürün çeşitlerinin ve buna bağlı olarak da rekabet ettiği sektör sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Baran, “Ticaret yaparak ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor” diye konuştu.

İktisadi hayatın en küçük ticari işletmeden en büyük şirkete kadar bir bütün olduğuna, ekonomik sistem içinde hepsinin ayrı rolü bulunduğuna dikkat çeken Baran,şunları söyledi:“Hükümetimiz tekel ürünleri konusunda haksız rekabetin önüne geçerek, marketlerde cumartesi ve pazar günleri tekel ürünü satışlarını yasakladı. Aynı şekilde tuhafiyeciden, çorapçıya, hırdavatçıdan, bebe mağazalarına, kırtasiyeciden, elektronik eşya satıcısına kadar hafta sonu dükkânını açamayan tüccarlarımıza da sahip çıkmamız gerekiyor. Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir. Bu nedenle zincir marketlere çağrıda bulunuyorum, lütfen hafta sonları gıda dışı ürünleri satmayın. Tüccarımızı genel giderlerini bile karşılayamayacak duruma getirmeyelim”

Zincir Marketlerde sürekli ya da dönemsel olarak satışa sunulan ürünler şunlar:

Kitap, kırtasiye: defter, boya kalemi, matara, beslenme çantası, pil,

Kozmetik: kişisel bakım, makyaj, cilt bakımı, parfüm, deodorant, epilasyon ürünleri, güneş ürünleri, traş ürünleri, kremler

Oto-Bahçe-Yapı:

Yapı market, elektrikli alet, nalburiye, hırdavat, el aletleri, jeneratör

Oto bakım ve aksesuar, oto ses sistemleri, görüntü ve navigasyon, oto bakım ve temizlik ürünleri,

Koltuk kılıfı, paspas, bagaj havuzu

Bahçe makineleri, sulama, çiçek, tohum, dekorasyon

Anne bebek: Bebek ürünleri, bebek mamaları, bebek bezi, bebek giyim,

Oto koltuğu ana kucağı, kozmetik, banyo, bebek oyuncakları, ıslak mendik, bebek güvenlik ekipmanları,

Ev ve yaşam kategorisi: Mobilya, spor ve hobi ürünleri, bisiklet, motosiklet, spor malzemesi, ev tekstili halı kilim,

Ev ve mutfak gereçleri: Tencere, tava, kalıp, çatal kaşık bıçak, fincan, bardak sürahi, cam mutfak aletleri, mutfak sarf malzemeleri, çaydanlık cezve, plastik mutfak aletleri, plastik ev gereçleri, organizerler,

Banyo: Banyo mobilyası, banyo askısı, diş fırçalık sabunluk, çamaşır sepeti, çöp kovası, havluluk, klozet fırçası, baskül, batarya, musluk

Ev dekorasyon: Dekoratif aksesuarlar, aydınlatma, priz,

Evcil hayvanlar: Kedi maması, köpek maması, yardımcı ürünler

Seyahat Ürünleri: Valizler

Giyim ve aksesuar: İç giyim, giyim, aksesuar, çorap, sırt çantası, ayakkabı, terlik, mont

Saatler: Erkek kol saatleri, kadın kol saatleri, çocuk kol saatleri

Elektronik: Beyaz eşyalar, bulaşık makinesi, çamaşır, derin dondurucu, fırın, ocak

Elektrikli Ev aletleri: Blender, kişisel bakım, meyve sıkıcı, süpürge, tost makinesi, ütü, su ısıtıcı, kettle, çay makinesi, kahve makinesi, fritöz, dikiş makinesi, küçük ev aletleri

Telefon ve aksesuarı: Cep telefonu, powerbank, hafıza kartı, akıllı saat ve bileklik, şarj cihazı ve kablo, sanat gerçeklik gözlüğü, kulaklık, ekran koruyucusu, hoparlör, telsiz telefon

Televizyon ve Ses Sistemleri: Televizyon, televizyon aksesuarları, tv ses görüntü sistemleri, oyun konsolları,

Bilgisayar: Diz üstü bilgisayar, tablet, yazıcı, bilgisayar bileşenleri, veri depolama, ağ ve modem, kulaklık.

Market Kategorisi: Gıdalar ve temizlik malzemeleri