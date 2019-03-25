“ATM kilitlenmeleri çözüldü”

Evren Yurttaş, banka ATM’lerindeki kilitlenme sorunun geliştirilen GNDSeries ürünü ile çözüldüğü öne sürdü.

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evren Yurttaş, banka ATM’lerinde rastlanan servis dışı yazısının en temel sebebini mötr-toprak voltajının 1,5V seviyesinin üzerine çıkması veya 0,2V’dan fazla yaşanan dalgalanmalar olarak belirtti.

Yurttaş, “Bu konuda sorun yaşayan tüm Banka ATM’leri sorunun izole trafo kullanarak çözmeye çalışsa da genelde 2V seviyesinin altına düşürememektedir. Sorunun nötr kaynaklı olması durumunda işletme ve koruma topraklamasının ayrılması anlamına gelen izole trafolar çözüm sunmakta ise de, nötr kopması, gevşemesi, aşırı dengesiz yüklenme, toprak kaynaklı sorunlarda çaresiz kalmaktadır” dedi.

Yurttaş, “Yurttaş Holding’in 3’üncü patentli ürünü GNDSeries ile nötr-toprak voltajının hangi seviyede olduğu, nötr veya toprak kaynaklı olup olmadığı gibi konulara bakmadan tümüne çözüm üreten ve istenilen seviyeye düşürerek, özellikle topraklamanın kopması veya zayıflaması durumunda gövdesi toprak ile temas etmeyen, AVM’lerin üst katları gibi yerlerde bulunan ATM’lerde gövdede 60V ve üzeri insan hayatına tehlike oluşturabilecek voltajları da engellemektedir” ifadelerini kullandı.

“Banka ATM’sinin 1V gibi seviyelerde olmasına veya 0,2V’dan büyük dalgalanmalara izin vermedi gibi, olası koruma topraklamasının kopması veya zayıflaması durumunda ATM’nin gövdesinde oluşabilecek hayati tehlike oluşturan voltaj sorunlarına da çözüm sunmaktadır” diyen Yurttaş, bazı ATM’lerde ürünün test edilerek olumlu sonuçlar elde edildiğini yakın dönemde de tüm ATM’lerde kullanılmasını beklediklerini kaydetti.