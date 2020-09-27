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Aktüel Atlı polisler, Tuzla Sahili'nde vatandaşları koronavirüse karşı uyardı
Aktüel

Atlı polisler, Tuzla Sahili'nde vatandaşları koronavirüse karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:54:40 -
Atlı polisler, Tuzla Sahili'nde vatandaşları koronavirüse karşı uyardı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, Tuzla Sahili'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Sahil şeridi boyunca devriye gezen atlı polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Atlı polis timinden Tunahan Bayrak, Tuzla Sahili'nde devriye görevi yaptıklarını ifade ederek ''Vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulunuyoruz. Denetimlerimiz sürecek.'' dedi.

Vatandaşlar da polisin bu uygulamasından memnun olduklarını dile getirerek, atlı polislere ilgi göstererek hatıra fotoğrafı çektirdi.


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