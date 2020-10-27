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Aktüel Atlı polisler, “dört nala” halkın güvenliğine koşuyor
Aktüel

Atlı polisler, “dört nala” halkın güvenliğine koşuyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, orman denetimlerinden maçlara, tarihi ve turistik yerlerden araçların giremediği birçok alanda en ön safta görev alıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:33:00 -
Atlı polisler, “dört nala” halkın güvenliğine koşuyor

Atlı polisler, merkezde kaldıkları günlerde ise antrenmanlarını aksatmadan sürdürüyor. Polisler, yoldaşları olan atların temizliğinden göreve hazırlanmasına kadar tüm sorumluluklarını üstlenirken, vatandaşların güvenliği için bütün görevlere dört nala gidiyor. Polis memuru Furkan Erözdemir, “Son bir aydır İstanbul’un farklı noktalarında bulunan ormanlarımızda aktif olarak görev yapıyoruz. Semaver, ateş, mangal yakanlara hemen müdahale ediyoruz, gerekli cezai işlemleri de uyguluyoruz” derken, bir diğer polis memuru Ayten Yüksek ise “İnsanlarımızın bize tepkisi muazzam güzel oluyor, bizimle gurur duyuyorlar” ifadelerini kullanıyor.

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