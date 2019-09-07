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Atlı Okçular Tokat’ta nefesleri kesti

Tokat’ta düzenlenen Atlı Okçuluk Yarı Final müsabakalarında sporcular maharetleriyle göz doldurdu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
Atlı Okçular Tokat’ta nefesleri kesti

Tokat’ta düzenlenen Atlı Okçuluk Yarı Final müsabakalarında sporcular maharetleriyle göz doldurdu.


Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna bağlı olarak yıl boyunca devam eden Atlı Okçuluk müsabakalarının yarı final ayağı Tokat’ta düzenlendi. Kent merkezine 10 km uzaklıktaki Gümenek Mesire Alanında kurulan parkurda Türkiye’nin birçok noktasından gelen 55 sporcu hareket halindeyken hedefleri vurmaya çalıştı. Sporcular burada elde ettikleri puanlarla Balıkesir’de 20-21-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek final müsabakasına avantajlı olabilmek için ter döktü. At sırtında dört nala hedefleri vurmaya çalışan sporcular izleyenlerin beğenisini topladı.


Tokat’ta yarı final müsabakalarının düzenlenmesinde Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi’nin büyük katkılar sunduğunu söyleyen Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Asbaşkanı Levent Talha Suluoğlu, bu spora Tokatlıların da yoğun ilgi göstermesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Asbaşkan Suluoğlu, “Türkiye’nin her yerinden sporcularımız var. Burada 55 sporcu ve yaklaşık 35 atla bulunmaktayız. Buradan sonra sadece sezonun son müsabakası final müsabakamız var. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu olarak Atlı Okçuluk branşında yılda 6 müsabaka yapılır. Bunların 4 tanesi eleme müsabakasıdır. Tüm Türkiye’deki sporcular eleme müsabakalarından geçer. Eleme müsabakaları sonrasında yarı final ve finalde sadece puan toplama usulü ile yarışma devam eder. Yarışmacılarımız da şuan puan toplamak için ter döküyor” şeklinde konuştu.


Müsabakalarda minikler liginde mücadele eden 14 yaşındaki Damla Çakırca bu sporun kendisine sorumluluk hissi verdiğini söyleyerek yaşıtlarına ve küçüklerine atlı okçuluğu tavsiye etti.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:00
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