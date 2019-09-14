Atlı cirit Türkiye finali Sındırgı’da başladı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit A grubu final müsabakaları Sındırgı’da başladı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit A grubu final müsabakaları Sındırgı’da başladı.

Sındırgı Belediyesi katkılarıyla Kocakonak cirit sahasında gerçekleştirilen müsabakalarda Erzurum Uzmanlar Atlı Cirit Spor Kulübü, Eşme Üç Eylül Atlı Cirit Spor Kulübü, Bursa Atlı Okçuluk Spor Kulübü ve Bayburt Dedekorkut Atlı Cirit Spor Kulübü şampiyonluk için mücadele edecek. 3 gün sürecek karşılaşmalar Pazar günü sona erecek. 2019 Yılı Türkiye Atlı Cirit şampiyonu Sındırgı’da belirlenecek.

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