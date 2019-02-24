Atlı Cirit Ligi C Grubu'nda müsabakalar tamamlandı
- Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, grubu lider bitirerek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı24 Şubat 2019 Pazar 15:23
ANKARA (AA) - Atlı Cirit Ligi'nde 2018 yılından ertelenen C Grubu müsabakaları, Ankara'da sona erdi.
Türkiye Jokey Kulübü 75. Yıl Hipodromu'nda 3 gün süren müsabakalar sonrasında Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü grubu ilk sırada bitirerek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.
Müsabakalar sonrasında grupta son sırada yer alan Uşak Akse Atlı Cirit Spor Kulübü de küme düştü.
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