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Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası heyecanı

- Portekiz'de yarın düzenlenecek kros yarışmalarında Türkiye'yi 5 takım temsil edecek

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:04
Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası heyecanı


ANKARA (AA) - Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmaları yarın Portekiz'de yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Albufeira kentinde düzenlenecek kupada 365 atlet mücadele edecek.

Bu sene 56. kez düzenlenecek kupada Türkiye'yi 5 takım temsil edecek.

Büyük erkeklerde 2017 yılında aynı parkurda şampiyon olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deneyimli kadrosuyla yine podyum kovalayacak. Kadınlarda ise Turkcell Kros Ligi ilk etabında iyi bir görüntü çizen Kasımpaşa, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonluğu elde etmek için sahneye çıkacak.

Gençlerde yarışacak Fenerbahçe ve Darıca Belediyespor, daha önce olduğu gibi yine Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor. 20 yaş altı kadınlar kategorisinde Fenerbahçe, önceki yıllarda olduğu gibi yine şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak organizasyona katılıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, son Avrupa Kros Şampiyonası'nda gençler üçüncüsü olan İnci Kalkan da bulunuyor.

TSİ 13.00'te başlayacak organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek kulüplerin kadroları şöyle:

Büyük erkekler

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Ramazan Özdemir, Alper Demir, Bekir Karayel, Onur Aras, Muzaffer Bayram, Cihat Ulus


Büyük kadınlar

Kasımpaşa: Ümmü Kiraz, Daisy Jeptoo Kimeli, Nuran Satılmış, Elif Dağdelen, Fatma Demir, Tubay Erdal


20 yaş altı erkekler

Fenerbahçe: Ayetullah Aslanhan, Veysel Tüminçin, İbrahim Karateker, Ömer Şen, Ahmet Mutlu, Tayyip Arslan

Darıca Belediyespor: Murat Yalçınkaya, İslam Taşçı, İbrahim Subaşı, Yusuf Matur, Sebih Bahar, Ömer Amaçtan


20 yaş altı kadınlar

Fenerbahçe: Emine Akbingöl, İnci Kalkan, Zeynep Bayçınar, Dilek Öztürk, Ayşe Ecer, Berfin Barışer

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:04
  1. Atletizm
  2. Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası
  3. Portekiz
  4. Türkiye Atletizm Federasyonu

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