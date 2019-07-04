Atletizmde 1. Lig'e yükselme mücadelesi - Avrupa Çoklu Branşlar Kupası 2. Lig müsabakaları hafta sonu Portekiz'de yapılacak



ANKARA (AA) - Avrupa Çoklu Branşlar Takım Kupası 2. Lig müsabakalarına katılacak olan Türk Milli Takımı, Portekiz'in Ribeira Brava kentine gitti. Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'deki Avrupa Çoklu Branşlar Kupası 2. Lig müsabakaları 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 2. Grup müsabakalarında ev sahibi Portekiz ile birlikte, Belçika, Danimarka, İrlanda, Romanya ve Türkiye bulunuyor. Yarışmalarda ilk ikiye girecek takımlar, 2021'de bir üst kümede yarışma hakkı elde edecek. Portekiz'e giden milli takımda yer alan sporcular şunlar: Yunus Pehlevan, Ahmet Mustafa Yılmaz, Yusuf Pehlevan, Ramazan Can, Emine Selda Kırdemir, Ezgi Şayir, Buket Katya Orhonsayın, Asya Çulhaoğlu

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