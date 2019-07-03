Atletizm: 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası - 11'i altın toplam 28 madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasını zirvede bitirdi



İSTANBUL (AA) - 20 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 11'i altın 28 madalya kazandı. Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Romanya'nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen organizasyonu 11 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalyayla tamamladı ve takım halinde zirvede yer aldı. Milliler, geçen yıl İstanbul'da düzenlenen şampiyonada da 30 madalyayla yine zirvenin sahibi olmuştu. Türkiye, puan sıralamasında ise 263 puanlı Romanya'nın ardından 244 puanla ikinciliği elde etti. İki gün süren şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Kadınlar 5 bin metre - Emine Akbingöl, 17.27.27 Kadınlar gülle atma - Pınar Akyol, 16,15 metre Kadınlar bin 500 metre - Tuğba Toptaş, 4.27.71 Kadınlar 100 metre engelli - Nefise Karatay, 13.92 Erkekler 3 bin metre engelli - Murat Yalçınkaya, 8.54.82 Erkekler cirit atma - Ömer Faruk Avan, 68,71 metre Kadınlar yüksek atlama - Rümeysa Ökdem, 1,75 metre Erkekler gülle atma - Alperen Karahan, 21,48 metre Kadınlar sırıkla atlama - Mesure Tutku Yılmaz, 3,90 metre Kadınlar cirit atma: Esra Türkmen, 52 metre Kadınlar 3 bin metre: İnci Kalkan, 9.52.01

Gümüş madalya: Erkekler çekiç atma - Batuhan Hızal, 72 metre Kadınlar üç adım atlama - Esra Yılmaz, 13,16 metre Erkekler 5 bin metre - Mahsum Değer, 14.50.53 Kadınlar 800 metre - Tuğba Toptaş, 2.08.45 Kadınlar 3 bin metre su engelli - Yonca Kutluk, 10.54.95 Erkekler 100 metre - Aşkın Sadi Aşkın, 10.57 Kadınlar çekiç atma - Dünya Ezgi Sayan, 55,45 metre Erkekler sırıkla atlama - Ömer Faruk Çanakçı, 4,80 metre Erkekler disk atma - Osman Kul, 55,58 metre Erkekler 200 metre - Aşkın Sadi Aşkın, 21.52 Erkekler 3 bin metre - İslam Taşçı, 8.29.96

Bronz madalya: Erkekler 400 metre - Kubilay Ençu, 48.40 Erkekler 400 metre engelli - Atakan Tiktaş, 53.87 Erkekler bin 500 metre - Ahmet Mutlu, 3.58.54 Kadınlar uzun atlama - Nefise Karatay, 5,41 metre Erkekler 3 bin metre - Mahsum Değer, 8.38.22 Heptatlon - Hülya Gezeroğlu, 4 bin 638 puan

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