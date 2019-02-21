Atletico Madrid, tura göz kırptı UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus’u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Maddrid, İtalyan devi Juventus’u 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Atletico Madrid, Wanda Metropolitano Stadyumu’nda Juventus’u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında eşitlik bozulmazken, ev sahibi ekip 70. dakikada Gimenez ile 1-0 öne geçti. 83. dakikada Godin’le farkı 2’ye çıkaran Madrid, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırmaya bir adım daha yaklaştı.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 12 Mart’ta İtalya’da oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.