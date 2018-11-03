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Atletico Madrid beraberliğe abone oldu!

Atletico, deplasmanda Leganes ile 1-1 berabere kaldı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:30
Atletico Madrid beraberliğe abone oldu!

La Liga'nın 11. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oldu. 90 dakika sonunda Leganes ile Atletico Madrid arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Atletico'nun ligde son 3 deplasman maçı da berabere sonuçlandı.

Atletico Madrid'in karşılaşmadaki golünü 69. dakikada Antoine Griezmann kaydetti. Leganes'in tek golünü ise 82. dakikada Guido Carillo attı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid'in ligdeki puanı 20'ye çıkarken, Leganes 9 puanda kaldı.

La Liga'da gelecek hafta Atletico Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Leganes ise gelecek hafta deplasmanda Girona'ya konuk olacak.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:30
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