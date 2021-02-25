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Yaşam Atlas Sineması nerede?
Yaşam

Atlas Sineması nerede?

Atlas Sineması hangi ilçede? İki yıl önce restorasyona alınan İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Atlas Sineması, içinde sinema müzesinin de olacağı yeni konseptiyle 2021’in ilk aylarında kapılarını açıyor. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşecek olan Atlas Sineması hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Atlas Sineması nerede? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-25 20:00:00 -
Atlas Sineması nerede?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın açılacağını duyurdu.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her aşamasını büyük bir titizlikle takip ettik ve aslına uygun olarak restore ettik. Tarihi Atlas Sineması'nın kapılarını yaklaşık iki yıl süren çalışmalarımızın ardından İstanbul Sinema Müzemiz ile birlikte açıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, Beyoğlu Kültür Yolu projesinin önemli duraklarından biri olan tarihi 'Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi'nin yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağı belirtildi.

Atlas Sineması nerede?

İstanbul Sinema Müzesi ve Tarihi Atlas Sineması Beyoğlu ilçesinde bulunuyor. Atlas Sineması, İstiklal Caddesi üzerinde adını verdiği Atlas Pasajı’nda bulunan, aynı zamanda İstanbul’un en büyük ve tarihi sinemalarından birisidir.

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