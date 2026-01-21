Atlas Çağlayan cinayetinde ikinci perde: Aileyi tehdit eden magandalara operasyon! 4 tutuklama...

İstanbul Güngören’de 14 Ocak akşamı arkadaşlarıyla oturduğu kafede "yan bakma" bahanesiyle başlayan tartışma sonucu 15 yaşındaki E.Ç. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan davasında sular durulmuyor.

Katil zanlısının tutuklanmasının hemen ardından Atlas’ın ailesine yönelik başlatılan korkunç tehdit mesajları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir operasyon başlattı.

İstanbul, Antalya ve Adana’da gerçekleştirilen baskınlarda toplam 6 şüpheli yakalandı.

Bugün adliyeye sevk edilen yeni şüphelilerden birinin daha tutuklanmasıyla birlikte, aileye "nitelikli tehdit" savuran tutuklu sayısı 4'e ulaştı.

ŞÜPHELİLERDEN "KUZEN" VE "MAIL" SAVUNMASI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde ifadeleri ortaya çıkan şüphelilerin kendilerini kurtarma çabaları pes dedirtti.

Şüpheli A.E., "Bu mesajları atan ben değilim, suçu üzerime atmak için mailimi kopyalayıp video içeriğine yapıştırmışlar" diyerek suçlamaları reddetti.

Çocuk şüpheli Y.T. ise ifadesinde, kuzeni Ömer F.A.'nın kendisini bir "duyuru sitesine" üye yaptığını ve linkleri onun yolladığını iddia ederek, "Kuzenim yüzünden daha önce de soruşturma geçirdim" dedi.

Bir diğer şüpheli S.T. de hattın kendisine ait olduğunu fakat kardeşi tarafından kullanıldığını ileri sürerek serbest bırakılmasını talep etti.

KATİL ZANLISINDAN "KÜFÜR ETTİLER" İDDİASI

Türkiye’yi yasa boğan vahşetin detayları da soruşturma dosyasına girdi.

16 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın, yan masada oturan grupla yaşadığı "yan bakma" tartışmasının sokağa taşması sonucu bıçaklandığı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Olayın ardından tutuklanan 15 yaşındaki katil zanlısı E.Ç. ise savcılık ifadesinde suçunu hafifletmeye çalışarak; kafenin önünde bekledikleri sırada maktulün kendilerine küfür ettiğini ve tartışmanın bu yüzden çıktığını ileri sürdü.

ADALET BAKANI TUNÇ: "SOKAK ÇETELERİNE GEÇİT YOK"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı sert açıklamada Atlas Çağlayan’ın acısının tüm milletin yüreğini yaktığını vurguladı.

Soruşturmanın her yönüyle titizlikle yürütüldüğünü belirten Bakan Tunç, "Kamu düzenini bozmaya çalışan sokak çetelerine ve şiddeti öven anlayışlara karşı mücadelemiz kesintisiz sürecektir.

Fail ya da faillerin hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, çocukları suça sürükleyen nedenlerin incelenmesi ve mevzuat düzenlemeleri için TBMM'deki Araştırma Komisyonu'nun çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü hatırlattı.