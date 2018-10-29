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Atkınız başa iş açmasın

Hele grip, nezle falan olduysanız bu atkılar yüzünden kolay kolay iyileşmezsiniz.

29 Ekim 2018 Pazartesi 17:54
Atkınız başa iş açmasın

Kış aylarında yüzü soğuktan korumak için ağıza buruna sarılan atkıların temizliği ve burundan nefes almak büyük önem taşıyor. Grip ya da nezle olan kişilerin atkılarını her gün yıkamaları gerek.

Atkılar grip mikrob için bulunmadık bir barınak.. Bu sebeple hastalığın iyileşmesini geciktirirler.

Küçük ve basit tedbirlerin alındığında kış aylarını hasta olmadan ya da çok sık hastalanmadan atlatılabilir elbette. Fakat bunun için özellikle ağza temas eden atkıların temiz olması ve doğru nefes almak büyük önem taşıyor.

Mümkünse atkıların her gün yıkanması ve temiz şartlarda muhafaza edilmesi gerekir. İyi de kış günü şıpın işi de yıkanan atkı kurumaz ki, diyeceksiniz. O zaman çaresiz, birkaç atkınız olsun.. Bazıları kururken, bazılarını kullanırsınız. Kış aylarında ağzımıza en yakın olan giysimiz atkılardır. Ağzımızı ve yüzümüzün bir kısmını soğuktan koruyan bu atkıların temizliği çok önemli. Yıkanmayan ve bakterilerle dolu olan atkılar sizi tekrar tekrar hasta edebilir. Gribal enfeksiyona yakalanmış isek, atkılarımızı her gün yıkayıp öyle kullanmamız gerekiyor.

Burundan vücuda daha fazla oksijen giriyor

Hasta olmamak için doğru nefes almak da çok önemli.. Ağız yerine burundan nefes alınması doğru olan.. Ağızdan alınan nefesin yüzde 40'ı, burundan alınan nefesin ise yüzde 80’i kana karışmakta..

Oksijen sağlık için çok önemli.

Vücudumuza ne kadar oksijen girerse hastalıklara karşı direncimiz o ölçüde artar. Bu sebeple ağızdan değil, burnumuzdan nefes almamız gerekiyor. Burnumuzun tıkalı olmamasına özen göstermeliyiz.

Burundan nefes boğaz tahrişini engelliyor

Burundan nefes almak boğaz tahrişinin de önüne geçiyor. Çünki nitrik asit sadece burunda salgılanıyor. Bu asit, burundan nefes alındığında oksijeni akciğer alveollerine kolaylıkla nüfuzunu sağlıyor.

Bu durumda kana daha çok oksijen karışıyor.

Ayrıca yine nitrik asit yanıcı özelliği olan oksijeni bir nevi nemlendirerek vücuda gönderiyor.

Bu şekilde burun ve boğaz kısmında tahrişleri engelliyor.

Ağızdan alınan nefes ise, ağızda nitrik asit salgılanmaması sebebiyle akciğer alveolleri oksijeni büyük çoğunlukla geri tepiyor.

Dahası ağızdan nefes almak kışın havada bulunan partikülleri doğrudan ciğerlere çekmek demek. Oysa burundan alınan nefes bu tür kirlilikleri de filtre ederek akciğerlere gönderiyor..

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 17:54
  1. atkı
  2. grip
  3. Nezle nedir?
  4. burundan nefes alma

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