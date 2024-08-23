Atın bu müdürleri görevden! Dudak uçuklatan kayıt ücreti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kayıt parası ya da başka bir isim adı altında zorunlu bir ücret alınması yasaklandı.

Konuyla ilgili velilerin şikayeti olması durumunda da konunun valilikler tarafından inceleneceği bildirildi. Ancak yasak olmasına rağmen çoğu okul 'bağış' adı altında velilerden ödeme talep etmeye devam ediyor.

Okul yöneticileri ise velilerden alınan ücretlerin Okul Aile Birlikleri tarafından yıl boyu ihtiyaçlar için kullanıldığı bilgisini verse de, istenen rakamlar adeta dudak uçuklatıyor!

ŞİKAYET EDİN

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bazı okulların kırtasiye yardımı isterken bazılarının da açıkça para istediklerini belirterek, "Eğitim hakkı engellenemez bu suçtur. Bu durumda MEB'e şikâyet edilmeli ayrıca ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır. Bakanlık da kayıt parası alan ya da okul aile birliklerine bağış yapmadan kayıt yaptırmayan yetkilileri derhal görevden almalı ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmalıdır" dedi.

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KAYIT ÜCRETLERİ

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki okul kayıt ücretleri şöyle:

Bayrampaşa: Ortaokul için 60 bin TL ve bin 500 TL'de kırtasiye ücreti

Beylikdüzü: Ortaokul için 35 bin TL, 3 top A4 kağıt, 1 kutu tahta kalemi, 3 tahta silgisi

Güngören: İlkokul için 40 bin TL

Kağıthane: Ortaokul İngilizce sınıfı için 15 bin TL

Küçükçekmece: İlkokul için 2 bin TL ve A4 kağıdı

Esenyurt: İlkokul için 20 bin TL