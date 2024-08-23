  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı!

Artık aşıyla vakit kaybetmiyorlar! Elon Musk milyonlarca insanın beynine...

‘Mesai saatinin kısalmasına’ dair detaylar belli oldu!

BM, İsrail'in müzakere oyununu ifşa etti! 'Hepsi kalıcı işgal için'

Okan Buruk yine şapkadan tavşan çıkaracak! Hem de en kritik maçta: Taraftar bile şaşıracak!

Emekliler aman dikkat! SGK uyardı: Bu belge olmazsa para verilmeyecek

Korku pandemisi: Maymun çiçeği ile korku salıyorlar!

Ali Koç'un Bahçeli'yi ziyaretinde o kare herkesi şaşkına çevirmişti! Ve İngilizlerin parmağı ortaya çıktı! İşte şaşırtan detay

Ferdi Kadıoğlu değil Oosterwolde, Mourinho istemeyince gitmek istemiş! Fenerbahçe'yi karıştıracak haber

Bugüne kadar dünyada bulunan en büyük 2.
Gündem Atın bu müdürleri görevden! Dudak uçuklatan kayıt ücreti
Gündem

Atın bu müdürleri görevden! Dudak uçuklatan kayıt ücreti

Yeniakit Publisher
2024-08-23 13:44:00 -
Atın bu müdürleri görevden! Dudak uçuklatan kayıt ücreti

Okulların açılmasına günler kala, velilerin gündemi kayıt paraları. MEB, kayıt parası ve bağış adı altında ödeme alınmayacağını duyursa da, birçok okul yöneticisi, velilerden ücret talep etmekten çekinmiyor. İstanbul'daki bazı okullarda 70, 80 bin TL'ye varan bağış talepleri söz konusu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kayıt parası ya da başka bir isim adı altında zorunlu bir ücret alınması yasaklandı.

Konuyla ilgili velilerin şikayeti olması durumunda da konunun valilikler tarafından inceleneceği bildirildi. Ancak yasak olmasına rağmen çoğu okul 'bağış' adı altında velilerden ödeme talep etmeye devam ediyor.

Okul yöneticileri ise velilerden alınan ücretlerin Okul Aile Birlikleri tarafından yıl boyu ihtiyaçlar için kullanıldığı bilgisini verse de, istenen rakamlar adeta dudak uçuklatıyor!

ŞİKAYET EDİN

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, bazı okulların kırtasiye yardımı isterken bazılarının da açıkça para istediklerini belirterek, "Eğitim hakkı engellenemez bu suçtur. Bu durumda MEB'e şikâyet edilmeli ayrıca ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalıdır. Bakanlık da kayıt parası alan ya da okul aile birliklerine bağış yapmadan kayıt yaptırmayan yetkilileri derhal görevden almalı ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmalıdır" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

KAYIT ÜCRETLERİ

İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki okul kayıt ücretleri şöyle:

Bayrampaşa: Ortaokul için 60 bin TL ve bin 500 TL'de kırtasiye ücreti

Beylikdüzü: Ortaokul için 35 bin TL, 3 top A4 kağıt, 1 kutu tahta kalemi, 3 tahta silgisi

Güngören: İlkokul için 40 bin TL

Kağıthane: Ortaokul İngilizce sınıfı için 15 bin TL

Küçükçekmece: İlkokul için 2 bin TL ve A4 kağıdı

Esenyurt: İlkokul için 20 bin TL

Yeni ücreti dudak uçuklatabilir! 2023 IMEI kayıt ücreti belli oluyor
Yeni ücreti dudak uçuklatabilir! 2023 IMEI kayıt ücreti belli oluyor

Ekonomi

Yeni ücreti dudak uçuklatabilir! 2023 IMEI kayıt ücreti belli oluyor

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu

Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23