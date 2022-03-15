Atilla Karaoğlan kimdir? Atilla Karaoğlan nereli kaç yaşında? Hakem Atilla Karaoğlan hayatı!

Galatasaray - Beşiktaş maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Candaş Elbil üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya’da doğdu. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir.

Atilla Karaoğlan kimdir?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Atilla Karaoğlan Süper Lig'de görev yapan Türk hakemdir. Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur.

Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. Süper Lig'de bu sezon yönettiği maçlarda dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki hakem, eski bir futbolcu babanın oğlu ve futbol antrenörlüğü mezunu. Aldığı eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını söylüyor. Hakem olabilmek için yardımcı hakemlik kariyerini bir çırpıda silerek sıfırdan başlamayı göze alacak kadar cesur bir kişiliğe sahip. Bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle tarif ediyor.