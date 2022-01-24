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Ekonomi Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Atılım Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 14:40:00 -
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre üniversitenin Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan  adayların,  istenilen  belgeleri  bir  dilekçe  ekinde  ilanın  yayımlandığı  24.01.2022 tarihi  itibarı  ile  15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi  içinde  yapılmayan,  posta-kargo  nedeniyle  geciken  ve  eksik  belgeli  başvurular  dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Öğretim  görevlileri  ve  araştırma  görevlileri  sınavları  web  sayfamızda  belirtildiği  gibi yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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