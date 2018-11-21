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Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

21 Kasım 2018 Çarşamba 20:12
Atiker Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü Galatasaray'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular kaltıldı.

Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan idman, 5'e 3 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, top kapma oyununun ardından taktik çalışmayla sona erdi.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 20:12
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