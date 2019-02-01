Atiker Konyaspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları Ara transferde takıma dahil edilen Ali Çamdalı, antrenmana katıldı



KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, salonda core ve kuvvet çalışması ile başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleri yapan futbolcular, 5'e 3 pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Ara transferde takıma dahil edilen Ali Çamdalı'nın da yer aldığı antrenman şut ve gol çalışması ile sona erdi Tedavilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Fallou Diagne ve Mücahit Can Akçay antrenmana katılmazken, Petar Filipovic ve Selim Ay takımdan ayrı çalıştı.

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