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Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile sözleşme yeniledi

- Yeşil-beyazlı kulüp, futbolcusu Ömer Ali Şahiner ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

21 Aralık 2018 Cuma 19:18
Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner ile sözleşme yeniledi


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da futbolcu Ömer Ali Şahiner ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ömer Ali Şahiner ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, kulüp asbaşkanı Osman Koçak'ın basına kapalı gerçekleştirilen imza törenindeki ifadelerine de yer verildi. Koçak'ın "Yönetim kurulumuz sözleşmeleri bu sezon sonunda bitecek olan futbolcularımızla görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda kaptanlarımızdan Ömer Ali Şahiner ile bugün 3 yıllık sözleşme yeniliyoruz. Ömer Ali, Konyaspor'un idol isimlerinden biridir ve tarihe altın harflerle geçecek bir futbolcumuzdur. 2022'de bilindiği üzere 100. yaş günümüzü kutlayacağız. Hedeflerimize, kendisinin de içinde bulunduğu bir kadro yapılanmasıyla yürüyor olmaktan son derece mutluyuz. Her iki taraf için de hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 19:18
  1. Atiker Konyaspor
  2. Ömer Ali Şahiner

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