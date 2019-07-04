Atıcılıkta "ilk kota" sevinci





ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, camia olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları için alınan ilk kotanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ufuk Arman, Belarus'un başkenti Minsk'te gerçekleştirilen 2. Avrupa Oyunları'nda milli sporcu Özgür Varlık'ın 25 metre rapid tabanca kategorisinde bir ilke imza atarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almasını, AA muhabirine değerlendirdi.

Başkan Arman, "Tokyo Olimpiyatları yolunda ilk kotamızı almış olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bu kotanın bizim için ayrı bir anlamı var. Çünkü bugüne kadar olimpiyatlara katılmış olduğumuz disiplinlerin dışında, ilk katılacak olduğumuz 25 metre rapid tabanca disiplininde kota almış olmak bize ayrı bir mutluluk ve heyecan yaşattı." dedi.

Dünya kupası, şampiyonalar ve eleme yarışmalarında kota mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Arman, "2020 Mayıs ayına kadar devam edecek kota müsabakalarında diğer disiplinlerde de kota alacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.





- "Kendimizi sürekli geliştiriyoruz"





Ufuk Arman, federasyon bünyesindeki sporcularla birlikte kendilerini sürekli geliştirdiklerini belirtti.

Kota müsabakalarında belki de sporcuların anlık şanssızlığı nedeniyle çok küçük farklarla kaçırılan finaller, madalyalar, kotalar olduğunu aktaran Arman, şöyle devam etti:

"Ancak bunlar bizim için asla moral bozucu şeyler değil. Biz sporcularımızla o anlarda ne hatalar yaptığımızı bilerek hareket edip kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki yarışlarda bu talihsizliklerin de önüne geçeceğimizi biliyoruz."





- Yoğun müsabaka takvimi





Sporcuların yıl sonuna kadar yoğun bir müsabaka takvimi olduğuna dikkati çeken Arman, "Olimpik takımımız çalışmayı hiç kesmiyor." dedi.

Milli sporcuların antrenmanlarını Ankara, Konya ve Kocaeli'de bulunan Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinde yaptığını belirten Ufuk Arman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Spor Genel Müdürlüğümüz gerekli bütün teknik destek, malzeme ve kamp imkanını bizlere sunuyor. Biz de bu destekle birlikte Tokyo 2020 Olimpiyatları'na ve yurt dışı temsillerinde madalya peşinde koşmaya devam ediyoruz. İnanıyoruz ki alınan bu kotayla birlikte ülkemizi gururlandırmaya devam edecek, İnşallah Tokyo’dan da madalyayla döneceğiz."