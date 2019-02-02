Atıcılıkta 9 yeni Türkiye rekoru

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen "10 metre Havalı Silahlar Tabanca ve Tüfek Türkiye Kupası" sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan kupa, yurt genelinden 459 sporcunun katılımıyla Erdemli ilçesindeki atış poligonunda tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsimi olmasına rağmen güneşli havanın etkili olduğu Mersin'de turnuvayı düzenlediklerini söyledi.

İyi bir kupa süreci geçirdiklerini aktaran Arman, "4 gün süren kupamızda, milli takım barajları geçildi. 9 sporcumuz, yeni Türkiye rekoru kırdı. Yarışmaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Atıcılık sporu her geçen gün yeni yetenekler ortaya çıkartılmasıyla daha da sevilir duruma geldi." dedi.





- Erkekler





Kupada, "Büyük erkekler tabanca ferdi müsabakası" birincisi Yusuf Dikeç olurken, sporcu 242,1 puanla Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Kategoride takım birinciliğini de Ankara Jandarma Gücü elde etti.

Habip Yeşilöz, "Genç erkekler tabanca ferdi müsabakada" zirveye çıkarken, takım dalında da Ankara Gençlik Hizmetleri birinci oldu.

"Yıldız erkekler ferdi tabanca" dalında Abdulkadir Kılıç, takımda da Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü ilk sırayı aldı.

"Minik erkekler ferdi tabanca" dalında da birinciliği Durdu Ahmet Konuş elde etti.

"Büyük Erkekler ferdi tüfek" dalında birinciliği Ömer Akgün alırken, takımda da Ankara Jandarma Gücü şampiyon oldu. Bu ekip, aynı zamanda 1841,0 puanla Türkiye rekorunu kırdı.

"Genç erkekler ferdi tüfek" dalında Enes Buğra Yayla, takımda da Akdeniz Atıcılık Spor Kulübü birinci olurken, "Yıldız erkekler ferdi tüfek"te Furkan Esat Özdin birinci oldu. Bu dalda, takım halinde şampiyonluğu da Sakarya Özel Sakarya Atıcılık Kulübü kazandı.

"Minik erkekler ferdi tüfek"te birinci olan Ahmet Muhammed Tekdal da 311,3 puanla yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.





- Bayanlar





"Büyük bayanlar ferdi tabanca" dalında Canan Türkoğlu, takım halinde ise yeni Türkiye rekorunu kıran İstanbul Yenidoğdu Spor Kulübü ilk sırayı aldı.

"Genç bayanlar ferdi tabanca"da ise birinciliği Şevvel İlayda Tarhan, takımda da Ankara Gazi Gücü kazandı. Ankara ekibi, bu kategoride Türkiye rekorunu da kırdı.

"Yıldız bayanlar ferdi tabanca" dalında birinciliği İlayda Demir, takımda da Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Kulübü kazandı.

"Minik bayanlar ferdi tabanca"da ise Bilgi Sena Yılmaz ilk sırada yer alırken, 280 puanla da Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Bu dalda, Kayseri Erciyes Havalı Silahlar Kulübü Derneği de hem takımda birinci oldu hem de 799 puanla Türkiye rekoruna yenisini ekledi.

"Büyük bayanlar ferdi tüfek" dalında Seyedeh Roya Sobhkhız, "Genç bayanlar ferdi tüfek"te de Ayça Okurer birinci oldu. Okurer, 245,4 puanla yeni Türkiye rekorunu kazandırdı. Bu dalda takım halinde şampiyon olan Eskişehir Gençlik'te 1811,5 puanla yeni rekorlara bir yenisini ekledi.

"Yıldız bayanlar ferdi tüfek"te ise Beyza Domaç, takımda da Gümüşhane Gençlik Spor birinci oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Arman ve Erdemli Kaymakamı Avni Kula tarafından verildi.