Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası - Finlandiya'da yarın başlaşacak organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Plak Atışları Dünya Kupası, yarın Finlandiya'da başlayacak. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren organizasyonda, milli takımda şu sporcular yer alacak: Trap: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Safiye Sarıtürk. Skeet: Onur Atak, Nur Banu Özpak.



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