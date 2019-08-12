Atıcılık: Plak Atışları Dünya Kupası
- Finlandiya'da yarın başlaşacak organizasyonda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek12 Ağustos 2019 Pazartesi 13:32
ANKARA (AA) - Plak Atışları Dünya Kupası, yarın Finlandiya'da başlayacak.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lahti kentinde 23 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 6 sporcu temsil edecek.
2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren organizasyonda, milli takımda şu sporcular yer alacak:
Trap: Yavuz İlnam, Nedim Tolga Tunçer, Murat İlbilgi, Safiye Sarıtürk.
Skeet: Onur Atak, Nur Banu Özpak.
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