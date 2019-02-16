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Atiba Hutchinson: Şampiyonluk için de adım adım...

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2019 Cumartesi 03:13
Atiba Hutchinson: Şampiyonluk için de adım adım...

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

 ''Çok önemli bir galibiyet aldık''

Takım olarak doğru yolda ilerlediklerini belirten Atiba sözlerine şu şekilde devam etti: "Bireysel olarak da takım olarak da işler yolunda gidiyor. Özgüvenimiz çok yüksek. Belki de önceden eksik olan buydu. Oyun akıcılığını tekrar yakaladık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Ben bugüne kadar ne yaptıysam onu yapmaya devam edeceğim. Sonra Beşiktaş yönetimi ile oturur konuşuruz. Şampiyonluk için de adım adım, maç maç bakacağız..."

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 03:13
  1. Beşiktaş
  2. Atiba Hutchinson
  3. Yeni Malatyaspor

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