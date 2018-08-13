THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan sonraki takımını açıkladı!

Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşme imzalayan Atiba, sıradaki durağı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:00
Atiba Hutchinson, Beşiktaş'tan sonraki takımını açıkladı!

Beşiktaş'ın değişilmez futbolcuları arasında yer alan Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımdan sonra oynamak istediği ligi açıkladı.

''ÜLKEMDE OYNAMAK GÜZEL OLUR...''

Kanada'nın The Star gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcu, ''Kanada'da oynamak güzel olur. Ben futbola başlarken böyle bir şansım yoktu, ülkede takım bile yoktu. Şimdi ülkemizi temsil eden üç iyi takımımız var. (Toronto, Montreal, Vancouver) Ailemin önünde futbol oynamak güzel olur. Kariyerimi bitirmeden Kanada'da oynamayı deneyebilirim.'' sözlerini kullandı.

''MLS'TEN KİMSE ARAMADI''

Gazeteye konuşan Atiba'nın abisi Haldon Hutchinson ise ''MLS'ten 5-6 takımın onu almak için yalvarması lazım ama biri bile aramadı. Bir telefon bile almadı! Burada tanınmıyor ve bu çok üzücü bir durum.'' şeklinde konuştu.

''MAÇA GİDERKEN NOAH'I SAKLAMAK ZORUNDA KALIYORUZ''

Tecrübeli futbolcunun annesi Myrtle Hutchinson ise, ''Oğlumla gurur duyuyorum ama Kanada'da tanınmıyor. Türkiye'de herkes onu tanıyor ama Kanada'da neden tanımıyorlar anlamıyorum. Hokey değil de futbol oynadığı için mi? Bilemiyorum... Atiba'nın oğlu Noah'ı bile herkes tanıyor. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. Maça gittiğimiz zaman Noah'ı saklamak zorunda kalıyoruz. İstanbul'da insanlar futbola çılgın bir şekilde tutkulu.'' dedi.

''ÜLKENİN EN İYİ FUTBOLCUSU''

Öte yandan Kanada gazetesi, Atiba Hutchinson'u en iyi Kanadalı futbolcu diye tanıtırken futbolcunun sosyal medyada en çok takip edilen Kanadalı sporcu olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:00
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Beşiktaş Haberleri
  4. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin vermeyiz!
    1. Irak'tan Türkiye açıklaması: İzin..
    2. Yerli firmalar ABD firmalarına reklamı..
    3. Abdullah Gül'den döviz açıklaması:..
    4. Ceazevi değiştirilen Alaattin..
    5. İstanbul'da hırsızlık operasyonu: 11..
    6. 169 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
    7. MEB EBA kurs kaydı nasıl yapılır?
    8. Kahramanmaraş'ta kurban pazarında..
    9. Sakarya'da otübüs terminalinde..
    10. FETÖ davasında 63 sanığa hapis cezası
    11. 2018-2019 eğitim öğretim yılında..
    12. Turuncu listedeki terörist öldürüldü
    13. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    14. KYK geri ödeme kredi borçları..
    15. Gaziantep'te tanker devrildi, 10 ton..
    16. Beyoğlu 2018 kurban kesim alanı ve..
    17. PKK'ya ağır darbe! Kritik ismi öldürüldü
    18. Beylikdüzü 2018 kurban kesim alanı ve..
    19. Soğuk zencefil çayı nasıl yapılır?
    20. Neden çavdar ekmeği tüketmeliyiz?
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Ahlaksız Rahmi iyice sapıklaştı!
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın