THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi açıkladı

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazanan yıldız oyuncu Atiba Hutchinson, açıklamalarda bulundu. Atiba, "Ülkemde oynamak güzel olur." ifadesini kullandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:39
Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi açıkladı

Beşiktaş'ın değişilmez futbolcuları arasında yer alan Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımdan sonra oynamak istediği ligi açıkladı.

"ÜLKEMDE OYNAMAK GÜZEL OLUR..."

Kanada'nın The Star gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Kanada'da oynamak güzel olur. Ben futbola başlarken böyle bir şansım yoktu, ülkede takım bile yoktu. Şimdi ülkemizi temsil eden üç iyi takımımız var. (Toronto, Montreal, Vancouver) Ailemin önünde futbol oynamak güzel olur. Kariyerimi bitirmeden Kanada'da oynamayı deneyebilirim." sözlerini kullandı.

"MLS'TEN KİMSE ARAMADI"

Gazeteye konuşan Atiba'nın abisi Haldon Hutchinson ise "MLS'ten 5-6 takımın onu almak için yalvarması lazım ama biri bile aramadı. Bir telefon bile almadı! Burada tanınmıyor ve bu çok üzücü bir durum." şeklinde konuştu.

"MAÇA GİDERKEN NOAH'I SAKLAMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Tecrübeli futbolcunun annesi Myrtle Hutchinson ise, "Oğlumla gurur duyuyorum ama Kanada'da tanınmıyor. Türkiye'de herkes onu tanıyor ama Kanada'da neden tanımıyorlar anlamıyorum. Hokey değil de futbol oynadığı için mi? Bilemiyorum... Atiba'nın oğlu Noah'ı bile herkes tanıyor. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. Maça gittiğimiz zaman Noah'ı saklamak zorunda kalıyoruz. İstanbul'da insanlar futbola çılgın bir şekilde tutkulu." dedi.

 

"ÜLKENİN EN İYİ FUTBOLCUSU"

Öte yandan Kanada gazetesi, Atiba Hutchinson'u en iyi Kanadalı futbolcu diye tanıtırken futbolcunun sosyal medyada en çok takip edilen Kanadalı sporcu olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:39
  1. Van
  2. İstanbul
  3. Beşiktaş
  4. Türkiye
  5. Kanada
  6. Atiba Hutchinson
  7. Atiba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korktuğu için ameliyat olmadı! 30 yıldır boynunda kitleyle dolaşıyor
    1. Korktuğu için ameliyat olmadı! 30..
    2. Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet..
    3. Kurban pazarında sahte paraya dikkat!
    4. AK Parti 17 yaşında!
    5. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    6. Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı
    7. Azerbaycan da Türkiye'den emin!
    8. HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden..
    9. Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli..
    10. Erkeğin eşi için kurban kesmesi..
    11. Pompalı tüfeklerle site güvenliğine..
    12. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    13. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
    14. Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi..
    15. GDO’lu besinlere dikkat!
    16. Görme yetilerini kaybedebilirler! 9..
    17. Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce..
    18. Hamaney'den Trump'ın teklifine sert..
    19. Seferi kimse kurban kesebilir mi?
    20. İstanbullular dikkat! Bu köprüler..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!