Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi açıkladı

Beşiktaş'ın değişilmez futbolcuları arasında yer alan Atiba Hutchinson, siyah beyazlı takımdan sonra oynamak istediği ligi açıkladı.

"ÜLKEMDE OYNAMAK GÜZEL OLUR..."

Kanada'nın The Star gazetesi'ne konuşan 35 yaşındaki futbolcu, "Kanada'da oynamak güzel olur. Ben futbola başlarken böyle bir şansım yoktu, ülkede takım bile yoktu. Şimdi ülkemizi temsil eden üç iyi takımımız var. (Toronto, Montreal, Vancouver) Ailemin önünde futbol oynamak güzel olur. Kariyerimi bitirmeden Kanada'da oynamayı deneyebilirim." sözlerini kullandı.

"MLS'TEN KİMSE ARAMADI"

Gazeteye konuşan Atiba'nın abisi Haldon Hutchinson ise "MLS'ten 5-6 takımın onu almak için yalvarması lazım ama biri bile aramadı. Bir telefon bile almadı! Burada tanınmıyor ve bu çok üzücü bir durum." şeklinde konuştu.

"MAÇA GİDERKEN NOAH'I SAKLAMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Tecrübeli futbolcunun annesi Myrtle Hutchinson ise, "Oğlumla gurur duyuyorum ama Kanada'da tanınmıyor. Türkiye'de herkes onu tanıyor ama Kanada'da neden tanımıyorlar anlamıyorum. Hokey değil de futbol oynadığı için mi? Bilemiyorum... Atiba'nın oğlu Noah'ı bile herkes tanıyor. Herkes fotoğraf çekmek istiyor. Maça gittiğimiz zaman Noah'ı saklamak zorunda kalıyoruz. İstanbul'da insanlar futbola çılgın bir şekilde tutkulu." dedi.

"ÜLKENİN EN İYİ FUTBOLCUSU"

Öte yandan Kanada gazetesi, Atiba Hutchinson'u en iyi Kanadalı futbolcu diye tanıtırken futbolcunun sosyal medyada en çok takip edilen Kanadalı sporcu olduğunu belirtti.