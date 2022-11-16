Athena Gökhan istediği adayı açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Özoğuz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi.

"6'lı Masa'da çok değişik şeyler dönüyor"

Işık’ın "Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu?" sorusuna Gökhan Özoğuz, "Özellikle son dönemde 6'lı masada çok değişik şeyler dönüyor. Bir kafa karışıklığı var. Daha çok Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gelip gidiyorum" şeklinde cevap verdi.

Gökhan Özoğuz daha önce İmamoğlu'na tepki göstermişti

Gökhan Özoğuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz seyahatine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine tepki göstermişti.

Sosyal medyadan gezi fotoğrafını paylaşan Özoğuz, "Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim arkadaş" ifadelerini kullandı.