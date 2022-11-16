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Aktüel Athena Gökhan istediği adayı açıkladı
Aktüel

Athena Gökhan istediği adayı açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, katıldığı programda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili konuştu. Özoğuz, iki isim arasında kaldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 00:36:00 - 2022-11-16 00:37:44

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Özoğuz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya cevap verdi.

"6'lı Masa'da çok değişik şeyler dönüyor"

Işık’ın "Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun mu?" sorusuna Gökhan Özoğuz, "Özellikle son dönemde 6'lı masada çok değişik şeyler dönüyor. Bir kafa karışıklığı var. Daha çok Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gelip gidiyorum" şeklinde cevap verdi.

Gökhan Özoğuz daha önce İmamoğlu'na tepki göstermişti

Gökhan Özoğuz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz seyahatine HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'yı davet etmesine tepki göstermişti.

Sosyal medyadan gezi fotoğrafını paylaşan Özoğuz, "Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Ben Bu Otobüsten inerim arkadaş" ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Ali baba

Kime kalmis fikrini suylesin sokak soytarisi daulci edpsis

Bir bilge

Bu soytarıyı ekrana çıkarıp siyaset mi konuşuyorsunuz yazık ülkem de kimlere kalmış siyaset konuşmak.Ekrem ile Mansur arasın da kalmış ulan  şunu desene hangisi ballı konser verirse onun köpeği olurum diye
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