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Gündem Ateşkes sonrası Türkiye'den Ermenistan'a çağrı
Gündem

Ateşkes sonrası Türkiye'den Ermenistan'a çağrı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ermenistan artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 13:12:00 - 2020-10-10 13:18:03
Ateşkes sonrası Türkiye'den Ermenistan'a çağrı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermesi gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık gösterdiği ve büyük başarılar kazandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için büyük kahramanlık göstermiş ve büyük başarılar kazanmıştır. Ermenistan, artık işgal ettiği toprakları asıl sahibine vermelidir. Bu adım atılıncaya kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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