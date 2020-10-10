Ateşkes kararıyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama
Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Bayramov Moskova'daki görüşmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, Bayramov’a Türkiye’nin Azerbaycan’ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini iletti.
Ateşkes ilan edilmişti
Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ üzerinden Azerbaycan’a saldırısı sonrası bölgede yaşanan gerilimin sona erdirilmesi için Rusya’nın başlattığı girişimler sonucu Moskova'da yapılan toplantıdan savaş esirlerinin ve cenazelerin takaslarını içeren bir ateşkes kararı çıkmıştı.