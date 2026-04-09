Siyaset
Ateşkes diplomasisinde Türkiye harekete geçti! Türkiye’nin yoğun trafiği sonuç verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ateşkes diplomasisinde Türkiye harekete geçti! Türkiye’nin yoğun trafiği sonuç verdi

Bölgede tırmanan gerilimin ardından ilan edilen geçici ateşkes, Ankara’nın günlerdir yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin ardından geldi. Süreç boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı alındı, her aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgilendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hem sahada hem telefon diplomasisinde belirleyici bir rol üstlendi.

150’DEN FAZLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Türkiye savaşın başında iki hedef belirledi:

 

• Bölgesel bir savaşın önlenmesi
• Savaşın motivasyonunun ABD’ye doğru aktarılması

Bu çerçevede Fidan, son 10 günde 150’nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ateşkesin ilan edildiği gece Ankara–Washington–Tahran–İslamabad–Doha hattında saat 02.00’ye kadar kesintisiz temas yürütüldü. Tüm adımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda ilerledi.

 

KÖRFEZ TURU: “ELLER TETİKTEN ÇEKİLDİ”

İran’ın saldırıları sonrası Körfez ülkelerinin karşılık verme eğilimi, bölgesel savaş riskini artırmıştı.

 

Fidan, bayramın birinci günü Riyad–Doha–Abu Dabi hattında kritik temaslarda bulundu:

• Riyad’da Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarıyla toplantı
• Doha’da Katar Emiri Al Sani ile görüşme
• Abu Dabi’de BAE liderleriyle değerlendirme

 

Bu temasların ardından Körfez’de tansiyon düşerken, bölgede “eller tetikten çekildi” değerlendirmesi yapıldı. Ankara aynı anda Tahran’a da hedef seçimleri konusunda uyarılar iletti.

 

PAKİSTAN HATTI: ATEŞKES METNİ ŞEKİLLENDİ

Ateşkes sürecinin kilit isimlerinden Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in baş başa görüştüğü tek ülke Türkiye oldu.
Fidan’ın Mart sonu–Nisan başındaki İslamabad temaslarında ateşkes metninin çerçevesi oluşturuldu.

Son bir haftada Pakistan Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile 50’ye yakın görüşme yapıldı. Cuma günü Pakistan’da yapılacak toplantının modelitesi ve başlıkları da Ankara’nın yönlendirmesiyle netleşti.

 

BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİ FRENLEDİ

Ankara’nın süreçteki kritik katkıları şöyle öne çıktı:

• Körfez ülkelerinin İran’a karşılık verme eğilimi durduruldu.
• Kürt grupların çatışmaya dahil edilmesi engellendi.
• Taraflara gerekli mesajlar zamanında iletildi.
• İran’ın 10 maddelik önerisi, masanın dağılmaması için diplomasi trafiğinde muğlak tutuldu.

 

TÜRKİYE’NİN DİPLOMATİK AĞIRLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ateşkesin ilanına giden süreçte Türkiye’nin hem bölge hem Batı ile eşzamanlı konuşabilen konumu belirleyici oldu.
Erdoğan’ın yönlendirmesi ve Fidan’ın sahadaki yoğun mesaisiyle Türkiye, ateşkesin tesisinde kilit rol oynadı.

