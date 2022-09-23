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Aktüel ‘Ateş Savaşçıları’ yangına 12 dakika içinde müdahale etti
Aktüel

‘Ateş Savaşçıları’ yangına 12 dakika içinde müdahale etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önceki gün başlayan ve dün sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangına ateş savaşçıları olarak adlandırılan ormancılar 12 dakikada müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 09:17:00 -
‘Ateş Savaşçıları’ yangına 12 dakika içinde müdahale etti

RESUL EKREM ŞAHAN  ANKARA

Öz Orman İş sendikası Başkanı Settar Aslanile Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirterek “1457 personelimizle birlikte müdahale edildi. Kara gücümüz olarak 332 araç, hava gücü olarak da 14 uçak, 33 helikopterle müdahale yapıldı. Devletimizin tüm imkânları kullanılarak yangın kontrol altına alındı” bilgilerini verdi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili yürütülen çalışmada jandarma ekipleri M.Y'ye ait olduğu tespit edilen arı kovanlarının önünde köz bulmuştu. 85 yaşındaki M.Y yangını çıkardığı gerekçesiyle dün adliyeye sevk edildi.

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