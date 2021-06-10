Ateş çemberi nedir? Güneş tutulması ateş çemberi nerede ve zaman görülecek?

Güneş, Ay’dan 400 kat daha büyük olan bir gök cismidir. Bu iki cismin arasındaki uzaklık oranı da yaklaşık 400 kattır. Belirle zamanlarda bu açı yakalandığı için de tutulma meydana gelir. 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Ateş Çemberi Güneş tutulmasının ne olduğu insanlar tarafından merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Ateş çemberi nedir?

Ay, Dünya’nın ısı ve ışık kaynağı olan Güneş’in önünü yüzde 90 derecelik bir açıyla kapladığında, kalan kısmında ince ve parlak bir halka oluşuyor bu da ateş çemberini andırdığı için "Ateş Çemberi" olarak adlandırılıyor.

Güneş tutulması ateş çemberi nerede ve zaman görülecek?

Ateş Çemberi Güneş tutulması, 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kuzey Yarımküre de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.