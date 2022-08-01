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Aktüel Ateist İlyas Salman haddini aştı!
Aktüel

Ateist İlyas Salman haddini aştı!

Sözde Sanatçı İlyas Salman bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır sözler sarf etti. Salman "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 14:41:00 - 2022-08-01 15:03:45
Ateist İlyas Salman haddini aştı!

Sözde Sanatçı İlyas Salman bir gazeteye verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağır sözler sarf etti. Salman "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi. Kendisinin anormal olduğunu söyleyen İlyas Salman, daha önce de seçmene "akılsız" demişti.

Sözde sanatçı İlyas Salman, Türkiye'nin gündeminde yer alan konularla ilgili olarak bir gazeteye röportaj verdi. Salman verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağır sözler söyledi.

"Tayyip ucuz adam"

Sözde sanatçı İlyas Salman, "Bu aralar ülkeye dair neyi dert ediyorsunuz?" şeklindeki soruya "Tayyip’i dert ediyorum mesela en çok. Türkiye’yi tarif ederken 'Layık olmayanların önemli mevkilerde oturanların ülkesidir' diyorum. Ben Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına layık görmüyorum. Çünkü ucuz adam. Bundan dolayı da mahkemeye gideceğimi biliyorum" yanıtını verdi.

Salman, "Devlet, bu ülkede sanattan korkuyor çünkü hayattan da korkuyor. Hayat ve sanat akrabadır, kan bağı vardır aralarında. Onun için devlet, korkusundan dolayı sanatçıyı sürekli yanında ve yalaka görmek ister. Aydınlık görmek istemez, karanlık görmek ister" diye konuştu.

Sözde sanatçı, Türkiye'nin mevcut durumunun 'Talihli Amele' isimli filmiyle özetlenebileceğini belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü ben bu ülkeyi tarif ederken şunu söylemiştim. 'İnsanların layık olmadıkları mevkilere sahip olduğu bir ülke.' Tayyip’ten bahsetmiştim. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu koltuğu hak etmediğini düşünenlerdim. Ha bu mantıkla bakarsanız İlyas Salman’ın da oturduğu koltuğa yakışmayan bir sanatçı olduğunu düşünebilirsiniz."

ATEİST OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde Ateist olduğunu söyleyen oyuncu İlyas Salman, Magazin Noteri programında vasiyetini açıklamıştı. "Başıma ne alevi dedesi, ne sünni hocası, ne haham ne de papaz gelmesin" diyen Salman, sadece dostlarının kendisini türküler eşliğinde son yolculuğuna uğurlamasını istedi.

 


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