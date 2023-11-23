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Siyaset Atatürk'ün partisinden müthiş açılım! CHP'li vekil Kanko açıkladı: HDP içimizden biri...
Siyaset

Atatürk'ün partisinden müthiş açılım! CHP'li vekil Kanko açıkladı: HDP içimizden biri...

Yeniakit Publisher
2023-11-23 12:00:00 -

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamalarıyla adeta yerel seçimde HDP ile iş birliği yapacaklarının sinyalini verdi.

Seçimler sonrası büyük hezimete uğrayan muhalefette başlayan değişim tartışmaları sona erdi..

CHP'nin yeni genel başkanı, 13 yıl sonra değişti.

Değişimcilerin adayı Özgür Özel, seçimi ikinci turda önde bitirerek kazandı.

Ancak muhalefette lider değişse de terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye olan ilgi ve destek bitmiyor..

Özgür Özel'in yerel seçimler öncesi kimlerle ittifak kuracağı merak edilirken, daha kurultayda yaptığı konuşmasında Selahattin Demirtaş'a selam yollaması, soru işaretlerini giderdi.
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Rotasını Türkiye ile sorunu olan, FETÖ'cüler dahil ne kadar şaibeli isim varsa onlara çeviren Özgür Özel, yaptığı açıklamalar ve hareketlerle HEDEP ile ittifak sinyali verdi.

Öyle ki artık CHP'li milletvekilleri de bunu gizlemiyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, Artı Tv'de yayınlanan bir programa HEDEP'li Sezai Temelli ile birlikte katıldı.

"HEDEP bizim içimizde olan bir parti"

Canlı yayında yaptığı konuşmasında CHP'nin HEDEP ile özgürce hareket etme yeteneğinin olduğunu vurgulayan Kanko, şu ifadeleri kullandı:

HEDEP bizim içimizde olan bir parti. Bizim HEDEP ile özgürce hareket etme yeteneğimiz var. Genel Başkan da bunu çok net vurguladı. Daha önce belki biraz çekingen yapılıyordu bu işler ama bugün artık rahatlıkla görüşebilir. Dolayısıyla biz başarımızı HEDEP ile birlikte yapacaksak ben çekinmem, genel başkanımız da çekinmeyeceğini düşünüyorum.

 

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