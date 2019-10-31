‘Atatürk’le yaşıttır’ denilen Cumhuriyet tekzip bülteni haline gelmiş
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Atatürk'le yaşıttır, denilen Cumhuriyet adeta tekzip bülteni haline gelmiş. Birinci sayfasında bugün gördüğünüz haberin yarın tekzibini okursunuz" dedi.
Akit TV'de Fatin Dağıstanlı'nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, yalan haber yapmaktan imtina etmeyen Cumhuriyet'in İstanbul boğazına dair haberi de konuşuldu.
Cumhuriyet'in yalan haberlerine dikkat çeken Karahasanoğlu, "Atatürk'le yaşıttır, denilen Cumhuriyet adeta tekzip bülteni haline gelmiş. Birinci sayfasında bugün gördüğünüz haberin yarın tekzibini okursunuz" dedi.
Programın ilgili bölümü şu şekilde: