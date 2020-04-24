Atatürk’e hakaretten gözaltına alındılar
Malatya’da iki kişi Atatürk’e hakaretten gözaltına alındı.
Malatya’da iki kişi Atatürk’e hakaretten gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, sosyal medya üzerinden Atatürk’ün manevi şahsiyetine hakaret ettikleri iddiasıyla A.Ö ve M.G isimli şahıslar, merkez ilçe Battalgazi ile Akçadağ ilçelerinde yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılarla ilgili soruşturma sürdürülüyor.