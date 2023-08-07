'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur Yavaş'tan Disney Plus kararı
Disney Plus platformunun ‘Atatürk’ isimli diziyi yayınlamama kararına sessiz kalan CHP’li ABB Başkanı Yavaş, şimdi de şehri ABD’li şirketin reklamlarıyla donattı.
Yıllar boyunca Mustafa Kemal üzerinden rant sağlamakla eleştirilen çevrelerde maskeler düşmeye devam ediyor. Göreve gelir gelmez Atatürk heykellerini yıkatma şovuna imza atan, "Ankara Atatürk'le uyur Atatürk'le uyanır" diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçek yüzünü gösterdi.
Disney+’ın 'Atatürk dizisini iptal kararına birçok kesimin tepki göstermesine rağmen ısrarla suskun kalan CHP’li Yavaş, platformla reklam anlaşması yaptı.
Büyük abone kaybı yaşayan Disney Plus, ABB üzerinden imaj düzeltme gayretine girdi.
ABD’li Disney, Ankara metrolarını dizi reklamlarıyla donattı.
Disney’in ABB ile yaptığı anlaşma neticesinde belediyeye ait metrolardaki billboardlarda “The Bear” isimli dizinin reklamlarına yer verildi.
Çekimleri tamamlanan Atatürk dizisini yayın takviminden atan Disney Plus’ın, The Bear dizisinin yeni sezonuna ilişkin tanıtım görsellerini Ankaralılara sunmasına CHP’li ABB’nin alet olması manidar karşılandı.
Kaynak: Haber7