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Gündem 'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur Yavaş'tan Disney Plus kararı
Gündem

'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur Yavaş'tan Disney Plus kararı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 17:30:00 -
'Atatürkçülüğü' parayı görene kadar! Mansur Yavaş'tan Disney Plus kararı

Disney Plus platformunun ‘Atatürk’ isimli diziyi yayınlamama kararına sessiz kalan CHP’li ABB Başkanı Yavaş, şimdi de şehri ABD’li şirketin reklamlarıyla donattı.

Yıllar boyunca Mustafa Kemal üzerinden rant sağlamakla eleştirilen çevrelerde maskeler düşmeye devam ediyor. Göreve gelir gelmez Atatürk heykellerini yıkatma şovuna imza atan, "Ankara Atatürk'le uyur Atatürk'le uyanır" diyen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gerçek yüzünü gösterdi.

Disney+’ın 'Atatürk dizisini iptal kararına birçok kesimin tepki göstermesine rağmen ısrarla suskun kalan CHP’li Yavaş, platformla reklam anlaşması yaptı.

Büyük abone kaybı yaşayan Disney Plus, ABB üzerinden imaj düzeltme gayretine girdi.

ABD’li Disney, Ankara metrolarını dizi reklamlarıyla donattı.


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Disney’in ABB ile yaptığı anlaşma neticesinde belediyeye ait metrolardaki billboardlarda “The Bear” isimli dizinin reklamlarına yer verildi.

Çekimleri tamamlanan Atatürk dizisini yayın takviminden atan Disney Plus’ın, The Bear dizisinin yeni sezonuna ilişkin tanıtım görsellerini Ankaralılara sunmasına CHP’li ABB’nin alet olması manidar karşılandı.

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

emekli emekli

önce kendi hırsızlarınızı bi teşhir etseniz diyorum..

Ata sevmez

Ben hiç bir zaman atacı olmadım ama bazıları gibi işine gelince atanın arkasına saklanıp işine gelmeyince ne tanıyamıyorum ben seni diyenlerden olmadım
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