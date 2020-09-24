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Gündem Atatürkçü partinin genel başkanının babası için gazeteye ilan verildi! 10 Kasım'da mahkemeye bekleniyor
Gündem

Atatürkçü partinin genel başkanının babası için gazeteye ilan verildi! 10 Kasım'da mahkemeye bekleniyor

Hortumcu Cem Uzan'ın kardeşi ve Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Hakan Uzan'ın babası Kemal Uzan'ın 10 Kasım tarihindeki duruşması için gazeteye ilan verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 19:05:00 - 2020-09-24 19:11:26
Atatürkçü partinin genel başkanının babası için gazeteye ilan verildi! 10 Kasım'da mahkemeye bekleniyor

Anıtkabir'i ziyaret ederek lailklik manifestosu yayınlayan Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Hakan Uzan'ın babası aranıyor.

Fransa'da firari olarak yaşayan hortumcu Cem Uzan ve Genç Parti Genel Başkanı Hakan Uzan'ın babası Kemal Uzan için İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde aleyhinde açılan davaya katılmadığı için gazete ilanı verildi.

10 Kasım tarihi dikkat çekti

Atatürkçü partinin genel başkanının bababasının 10 Kasım'daki duruşmaya beklenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Türk milletinin sırtına 15 milyar dolar borç yıktı!

Yurtdışında 17 yıldır kaçak yaşayan, adresi bile belli olmayan, Türk milletinin sırtına 15 milyar dolar borç yıkan Hakan Uzan'ın seçildiği Genç Parti, "Gurur tablosu... Atam izindeyiz..Laik Cumhuriyet.." sloganları ile geçtiğimiz günlerde Anıtkabir'i ziyaret etmişti.

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