  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Atatürk Üniversitesi personel alacak
Ekonomi

Atatürk Üniversitesi personel alacak

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı bünyesinde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 121 sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:52:00 -
Atatürk Üniversitesi personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Adaylar 19.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte şahsen Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ve Veteriner Fakültesi Dekanlığı ilgili birimlerine yapacaklardır. Eksik belgeli veya süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ve internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

(Başvurularını şahsen yapamayacak adaylar noter onaylı vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir)

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2- Başvuru Formu

3- Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı)

4- Askerlik Durum Belgesi

5- 1 Adet Fotoğraf

6- Adli Sicil Durum Belgesi (e-Devlet kapısından oluşturulmuş belge)

7- SGK Hizmet Dökümü karekodlu e-Devlet kapısı çıktısı

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar
Ekonomi

Dolarda hareketlilik sürüyor! İşte son rakamlar

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolarda yaşanan sert hareketlilik devam ediyor. Dün, 11,30'un üzerine çıkaran dolar/TL, bugün 11,07..
Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Avrupa için feci sonuçlar doğurur
Dünya

Ukrayna'dan Rusya çıkışı: Avrupa için feci sonuçlar doğurur

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Pentagon'da bir araya gelen Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'ya karşı ülkelerini savunmakt..
AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı TBMM'deki gerginliği hüzne çevirdi!
Gündem

AK Parti Milletvekili İmran Kılıç'ın vefatı TBMM'deki gerginliği hüzne çevirdi!

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberini alan milletvekil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay