Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ne zaman açılacak?

Malum çevrelerin yıkımına ayak diretilen İstanbul Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası modern bir şekilde yeniden inşaa ediliyor. Peki AKM binasının yapımı ne zaman tamamlanacak? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AKM binasının bitiş tarihini açıkladı? İşte Atatürk Kültür Merkezi binasının hizmete gireceği tarih.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, ihalenin Kasım ayı içinde tamamlanacağını belirterek "Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Ersoy şunları kaydetti: "İstanbul'daki yeni AKM) 9 Kasım'da ihale gündemi açıklanıyor, ihale başlangıcı yapılıyor. Kasım ayı içinde ihalesini tamamlıyoruz. Aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşme aşaması bitmiş olacak. Ocak ayı itibariyle yer teslimi ve devirleri tamamlanmış olacak. Allah'ın izniyle şubat ayında da temelini atıp inşaatına başlayacağız. 2 yıl gibi kısa bir hedef koyuyoruz. Şubat ayından sonra 2 yıl içinde de Atatürk Kültür Merkezi'ni hizmete almayı planlıyoruz.

"Operas binasını İstanbul'a kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Turizm Şurası’ndaki konuşmasında AKM’nin yerine ‘modern bir opera binası' yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan AKM binası için şunları söylemişti: “Oraya daha büyüğünü, çok çok farklı modern bir mimariyi. 2019’un sonuna kadar orada bir opera binasını İstanbulumuza kazandırmış olacağız. İnşallah 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz.”