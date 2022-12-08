Atatürk karşıtları CHP’de toplanıyor! CHP kaynıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Şampiyonlar Ligi" olarak tanımladığı CHP'nin A Takımı, parti içerisinde büyük kırılmalara sebep oluyor. Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlığına getirilen Daron Acemoğlu'nun, CHP'nin kurucusu Atatürk'ün inkılaplarının "topluma zorla dayatıldığı"na yönelik söylemleri, partide yeni bir tartışmanın perdesini araladı. Kılıçdaroğlu'nun CHP'de vitrine taşıdığı isimler hep aynı gerekçeyle kavga unsuru oluyor: Atatürk karşıtlığı.

Daron Acemoğlu'nun son halkasını oluşturduğu Mustafa Kemal kavgaları, daha önce Canan Kaftancıoğlu, Aylin Nazlıaka, Mehmet Bekaroğlu gibi isimler üzerinden verildi. Kimisi "Atatürk lafzını kullanmayıp Mustafa Kemal diyor" diye eleştirildi, kimisi "Makam odasındaki Atatürk resmini indirdi" denilerek partiden ihraç edilmesine rağmen geri döndü. Atatürk'e "kefere" gibi ağır ithamlarda bulunduğu söylenen isimler bile yine Kılıçdaroğlu tarafından CHP'de kritik vazifelere getirildi.

İşte CHP'yi bölünme noktasına getiren Atatürk kavgaları:

DARON'UN KİTABI GÜNDEMDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun, "Dar Koridor" kitabında Atatürk ve inkılapları için kullandığı ifadeler gündeme geldi. Daron Acemoğlu'nun kitabında şu ifadeler yer alıyor:

"Latin alfabesine geçiş, kıyafet devrimi ve dini kurumların yeniden yapılandırılması gibi pek çok reform, topluma danışılmadan yapıldı ve zorla dayatıldı. Bu reformlara direnenler, örneğin Batı tarzı şapka yerine 'fes' takmakta ısrar edenler kovuşturmaya uğradı. bazı durumlarda da infaz edildi"

KAFTANCIOĞLU'NA 'ATATÜRK' ELEŞTİRİLERİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığına atadığı Canan Kaftancıoğlu, partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal" diye söz edip Atatürk lafzını ısrarla kullanmaması, parti içinde tepki topladı. “Atatürk” demeyi reddeden Kaftancıoğlu’nun “Mustafa Kemal” ifadesini kullanmayı tercih ettiğini beyan etmesi üzerinden başlayan tartışmada; Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Tuncay Özkan, Akif Hamzaçebi, Ali Özgündüz, Hüsnü Bozkurt, Atila Sertel, Mehmet Ali Çelebi, Yaşar Tüzün, Sevda Kılıç gibi partinin ağır topları Kaftancıoğlu’na karşı bayrak açtı.

Bu süreçten sonra CHP'den koparak ayrı parti kuran Muharrem İnce, “Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Milli Mücalededir, Kurtuluştur, Kuruluştur, Cumhuriyettir, akıldır, bilimdir, devrimdir” dedi.

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, isim vermeden, “Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fakat, ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler gene gelir, verimli sonuçları kalpleri doldurur” sözleriyle M.Kemal’den manidar bir alıntı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, "Atatürk'ün ismini anmakta tereddütü olanlar O'nunla problemi olanlardır." ifadelerini paylaştı.

O dönem CHP saflarında olan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, “Partimizin bir il başkanı Atatürk demeyi tercih etmezmiş. Millet gönlüne koyup haykırdıktan sonra sen demesen ne yazar. Ama unutma burası CHP...” sözlerini sarf etti.

Dönemin CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ise, “’M.Kemal’in Askeri’ olmayı reddeden, ATATÜRK soyadı ile de sorunlu bir CHP İL BAŞKANI” diyerek Kaftancıoğlu'nu eleştirdi.

Canan Kaftancıoğlu ise kendisini eleştirenlere, içerisinde “Atatürk istismarcıları” ithamı geçen bir açıklamayla karşılık verdi.

ATATÜRK'Ü KİM İNDİRDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Kadın Kolları Başkanlığına atadığı Aylin Nazlıaka, milletvekilliği döneminde "odasındaki Atatürk resmini indirdiği" gerekçesiyle 2016 yılında partiden ihraç edildi. CHP Ankara Milletvekili olarak TBMM'de yer alan Nazlıaka, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmiş ve “Posteri indiren kişi Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'dır” demişti.

Necati Yılmaz ise düzenlediği basın toplantısında, "Aylin Nazlıaka ile yargı önünde yüzleşeceğiz. Bu meseleyi bu saatten sonra, artık benim partilim de olmayan o milletvekili ile mahkeme önünde hesaplaşacağım" sözlerini kullanmıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili olarak Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka hakkında 2016 yılında "kesin ihraç" kararı verdi.

Nazlıaka, 12 Ağustos 2020'de CHP Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilerek partide yeniden üst düzey göreve geldi.

"KEFERE" KAVGASI

CHP'de benzer bir tartışma, Mehmet Bekaroğlu üzerinden yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcılığına getirdiği eski Saadet Parti'li Mehmet Bekaroğlu'nun, Atatürk için "Kefere Kemal" dediği bizzat CHP'li milletvekilleri tarafından gündeme taşındı.

2014 yılında dönemin CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, yaşadıkları bir polemik ile Bekaroğlu'nu şu sözlerle eleştirmişti:

"2 gün evvel partiye gelen ve Atatürk'e 'kefere Kemal' diyen Mehmet bey hızını alamamış, 'görüşleri partiyi bağlamaz' da demiş. Mehmet bey bu partiye delege reddettiği halde, hiç gocunmadan ve problem görmeden üstelik 'erkek kotası' ile geldi, CHP'yi temsil ediyormuş"