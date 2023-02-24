Atatürk, İsmet İnönü'yü başbakanlıktan bu yüzden kovmuş! Çok az kişinin bildiği gerçeği böyle açıkladı

Engin Ardıç, İsmet İnönü'nün Eylül 1937'de Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından başbakanlık ve CHP Genel Başkan Vekilliği görevlerinden alınmasının perde arkasını yazdı.

"Atatürk Hatay'ı çok istiyordu. İnönü istemiyordu. Daha doğrusu, Fransa'dan çok çekiniyordu. 1937'de kovulmasının asıl nedeni budur. Bira fabrikası kavgası da bunun üstüne gelmişti" ifadelerini kullanan Ardıç, Sabah gazetesindeki dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Hani soğuk ve karanlık iyi gelmişti?

Hani o artık "aynı Kemal" değildi?

İçinde bir şeyler kopmuştu...

Bu kopan kopça değildi tabii.

Anlamıştı ki o artık eski o olmayacaktı...

Böyle demedi mi?

Bilmediklerini öğrenecekti. Artık yalan söylemeyecekti.

***

Demiş ki:

"Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanetidir. Çünkü 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek hasta yatağından kalkıp Hatay'ı anavatana katmıştır." Ya? Öyle mi?

Evet, Atatürk Hatay'ı çok istiyordu.

İnönü istemiyordu. Daha doğrusu, Fransa'dan çok çekiniyordu.

1937'de kovulmasının asıl nedeni budur. Bira fabrikası kavgası da bunun üstüne gelmişti.

Oysa Atatürk gerekirse gidip orada kendisi bir "gerilla lideri" olarak çarpışmaya bile hazırdı... O hasta haliyle...

Bağımsız Hatay devleti, yani cumhuriyeti, 2 Eylül 1938'de kuruldu.

Atatürk'ün vefatına iki ay kala.

"Türkiye'ye katılma kararını" da ancak 29 Haziran 1939'da aldı.

Atatürk'ün vefatından ve İnönü'nün başa geçmesinden yedi ay sonra.

Bu durumda Hatay'ı Atatürk mü almış oluyor?

Çok istemiş oluyor, çok uğraşmış oluyor, orası tamam da...

***

Yaşım ilerledi ama çok şükür yazıyı bitirdim. Bugün de yetiştirmeyi başardım.

Kısa mısa idare etsinler."