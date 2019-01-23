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Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçaklar pisti pas geçti

Atatürk Havalimanı çevresinde rüzgarın aniden yönünü değiştirmesi nedeniyle inişe geçen 3 uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Bunun üzerine uçaklar, pist yönünün değiştirilmesinin ardından inişlerine devam etti.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:59
Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar! Uçaklar pisti pas geçti

Sabah saatlerinden itibaren  Atatürk Havalimanı'nda uçaklar için 05-23 olarak adlandırılan pistin, Florya yönündeki 05 doğrultusundan inişler yapıldı. Kalkışlar ise 35-17 numaralı pistten Sefaköy  yönüne  doğru gerçekleştirildi. Ancak saat 11.00 sıralarında Güney Doğu'dan esen rüzgarın aniden yön değiştirerek Güney Batı doğrultusunda esmesi nedeniyle Florya yönünden iniş için alçalan uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı.

3 uçak pisti pas geçti

Tahran-İstanbul seferini yapan Airbus 330 tipi uçak rüzgar nedeniyle inişini iptal ederek pisti pas geçti. Tahran uçağının ardından inişteki 2 uçak daha pisti pas geçmek zorunda kaldı. Hava Trafik Kontrolörleri bunu üzerine iniş pistinini değiştirdi. Uçaklar, daha sonra 05-23 pistinin Ataköy yönünden inişlerine devam etti. 


 

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:59
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