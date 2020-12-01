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Aktüel Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı
Aktüel

Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:48:21 -
Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan bir şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de kaçak silah imalat ve satışına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde bir depoda silah imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İmalatın yapıldığı depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli Ali Sefa M.'yi (32) gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada, 13 kullanıma hazır tabanca, 19 yarı mamul şeklinde tabanca, 18 sürgü, 31 namlu, 93 şarjör, 154 çeşitli çaplarda fişek ile tabanca yapımında kullanılan makineler ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca bir miktar skunk, 1 hassas terazi ile silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 1600 lira bulundu.

Devam eden çalışmalarda şüphelinin ikametinde bulunan bir tabancaya da el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli Ali Sefa M. "silah imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.


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