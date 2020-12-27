  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ataşehir’de kılıçla taksi durağına saldıran öfkeli müşteri yaralandı
Aktüel

Ataşehir’de kılıçla taksi durağına saldıran öfkeli müşteri yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-27 04:34:44 -
Ataşehir’de kılıçla taksi durağına saldıran öfkeli müşteri yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir’de, elinde bir kılıçla geldiği taksi durağına saldırıp camları kıran öfkeli müşteri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi 50. Sokak’ta bulunan bir taksi durağına gelen bir müşteriyle taksiciler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan müşteri, bir süre sonra elinde bir kılıçla durağa geri geldi. Yanında getirdiği kılıçla durağa saldıran öfkeli müşteri, durağın camlarını kırdı. Yaşanan arbedede saldırgan müşteri de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan müşteriyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı
Gündem

Türkiye felaketten döndü! Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Ankara’da, DEAŞ terör örgütü üyesi 4 kişi yakalandı. Teröristlerin üzerinde çıkan dijital materyallerde bomba yapımı dokümanların olduğu ort..
Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?
Gündem

Canlı yayında Ali Babacan'a çağrı: Bu konuda çıkıp konuşacak mısın?

Türkiye’nin önemli hukukçularından ve FETÖ ile mücadele konusunda Türk medyasında ilk kez birçok kesin bilgiyi yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi..
Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak
Siyaset

Kılıçdaroğlu'ndan bomba itiraf: Cumhurbaşkanı adayımız sembolik (Kukla) olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylarının vasıfsız ve kukla bir isim olacağını itiraf etti. Adaylarının sembolik biri olacağı..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay