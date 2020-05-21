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Ataşehir’de babası tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Ataşehir’de babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 15:53:37 -
Ataşehir’de babası tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Ataşehir’de babası tarafından silahla vurulan şahıs ağır yaralandı. Şahıs, parkta vurduğu oğlunun başında bir süre bekledi. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.


Olay, Ataşehir Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bir parkta bulunan S.K. ile 30 yaşındaki oğlu U.K. arasında tartışma yaşandı. Silahına davranan S.K., oğluna ateş ederek ağır yaraladı. Kurşunun hedefi olan U.K. yerde yatarken, baba S.K. bir süre vurduğu oğlunun başında bekledi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Ağır yalanan U.K. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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