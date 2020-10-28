Ataşehir'de 3 katlı iş yerinin çatısı yandı
İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de 3 katlı iş yerinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi üzerinde iş yeri olarak kullanılan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.
Yandaki binanın çatısına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada hasar oluştu.